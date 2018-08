Autofahrer mit 300 Kilogramm Übergewicht unterwegs

Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte, war der überladene Personenwagen am Donnerstag gegen Abend auf der A2 Richtung Süden unterwegs. Andere Autofahrer meldeten das Gefährt mit seiner grossen Dachlast der Polizei, die es in Neuenkirch sichtete und in Emmenbrücke anhielt.

Der Fahrzeuglenker musste einen Teil der Ware abladen. Nach Angaben eines Sprechers hatte der Grieche unter anderem Velos, einen Rollstuhl, Motorradräder oder einen Roller geladen. Er wollte die Ware von Deutschland nach Tunesien bringen.

Bevor der Lenker weiterfahren durfte, musst er eine Bussendeposition von mehreren hundert Franken zahlen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.

(SDA)