Autofahrer rast angetrunken durch Tunnel

Die Polizei zog im Mittaltunnel im Oberwallis einen Raser aus der Verkehr. Der junge Lenker war angetrunken und doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. (Symbolbild) © Kantonspolizei Wallis

Ein angetrunkener Raser ist im Oberwallis von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der junge Mann raste am Montag doppelt so schnell wie erlaubt durch den Mittaltunnel bei Hohtenn VS.