Ein irischer Autofahrer war auf einer Strasse zwischen Prangins VD und Gland VD 88km/h zu schnell unterwegs

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Irland ist mit 144 Kilometern pro Stunde in einer 50er-Zone zwischen Prangins und Gland VD geblitzt worden. Dem Iren wurde das Fahren in der Schweiz verboten. Der Raser war am 8. Januar von einem Radar erfasst worden, wie die Kantonspolizei Waadt am Freitag mitteilte.