Autofahrer übersieht Töff

Der Mann stellte am Samstagmittag sein Auto bei einem Parkplatz an der Stosstrasse mit der Front in Richtung Gais ab. Als der 86-Jährige später den Parkplatz wieder verlassen wollte, kam es zu einem Unfall. Er übersah einen aus Richtung Altstätten kommenden Töfffahrer, als er sein Auto in die selbige Richtung wendete, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.

Das Auto kollidierte seitlich mit dem Töff und der Lenker und seine Mitfahrerin stürzten schwer. Beide wurden unbestimmt verletzt und mussten mit der Rega ins Spital geflogen werden.

