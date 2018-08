Eine 58-jährige Autolenkerin war am Montagmittag in Klosters unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie von der Strasse ab und knallte in einen Baum. Die Frau wurde mittelschwer verletzt, berichtet die Kantonspolizei Graubünden. Sie wurde von der Ambulanz ins Spital nach Schiers gefahren. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

(Kapo GR/red.)