Automobilistin nach Selbstunfall im Spital gestorben

In einem Kreisel in Pratteln ist eine Autofahrerin am Freitag frontal in eine Mauer gekracht. Im Spital erlag sie ihren Verletzungen. © Polizei Basel-Landschaft

Bei einem Selbstunfall in Pratteln BL ist eine Autofahrerin am Freitag in einem Kreisel in eine Mauer geprallt. Die 50-jährige Frau zog sich schwerste Verletzungen zu, an denen sie kurze Zeit später im Spital erlag.