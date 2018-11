A4: Autos prallen frontal zusammen

Beim Unfall auf der A4 bei Schaffhausen entstand an den Auto Totalschaden. © Schaffhauser Polizei

Glück im Unglück für die Insassen zweier Autos bei einem Zusammenstoss auf der Autobahn A4 in Schaffhausen am Donnerstag: Sie blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An den beiden Fahrzeugen, von denen sich eines beim Unfall überschlug, entstand Totalschaden.