Autos stauen sich am Gotthard auf 11 Kilometern

Geduld ist am Gotthard gefragt: Die Autos stauen sich auf über 11 Kilometern. (Archivbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Der Ferienstau geht weiter: Seit Montagnachmittag stauen sich die Autos vor dem Gotthard-Nordportal bereits wieder auf über 10 Kilometern. Auch am Autoverlad in Kandersteg BE braucht es derzeit Geduld.