Der Rückreiseverkehr in Richtung Norden staut sich auf der Autobahn A2 vor dem Südportal des Gotthard-Tunnels bis auf 11 Kilometer. (Archivbild) © KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

Bevor am Montag in einigen Kantonen die Schule wieder losgeht, scheinen sich viele Reisende noch vor dem Wochenende vom Süden zurück in den Norden aufgemacht zu haben: Die Autos stauten sich auf der Südseite des Gotthards am Donnerstagabend auf bis zu elf Kilometern.