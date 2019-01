Autostopp per SMS: Mitfahrsystem im Luzerner Hinterland rüstet auf

Die neuen Taxito-Anzeigetafeln sollen für Autofahrer besser sichtbar sein. © Keystone-SDA

Seit dreieinhalb Jahren können im Luzerner Napfgebiet Autofahrer Gäste mitnehmen, die ihr Ziel an Haltestellen per SMS sichtbar machen. Nun rüstet das Mitfahrsystem Taxito mit neuer Technologie auf. Und peilt andere abgelegene Regionen an.