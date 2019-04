«Avengers: Endgame» brilliert in den Schweizer Kinos

128’500 waren es in der Deutschschweiz, 59’000 in der Westschweiz und 6200 im Tessin. Der Film, bei dem die Avengers sich anschicken, das von Bösewicht Thanos verursachte Unheil rückgängig zu machen, führt die Charts in allen Sprachregionen mit riesigem Abstand an.

In der Deutschschweiz wurden für den zweitplatzierten Film «Qu’est-Ce Qu’on A Encore Fait Au Bon Dieu» gerade noch 14’000 Karten verkauft. In der Westschweiz waren es für «Wonder Park» 6200 und im Tessin ebenfalls für «Wonder Park» deren 650. Dritte Plätze belegten «After Passion», und zweimal «Dumbo».

(SDA)