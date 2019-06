Baby eingesperrt: Polizist schlägt Autoscheibe ein

In Bregenz war ein Baby in einem Auto eingesperrt. Ein Polizist schlug eine Scheibe ein, um das Kind zu befreien. (Symbolbild) © iStock

Ein Polizist musste am Dienstagnachmittag in Bregenz die Scheibe eines geschlossenes Autos einschlagen, in dem sich ein schwitzendes und schreiendes Baby befand. Die Mutter konnte ihr Kind selber nicht befreien, weil sie den Schlüssel im Innern des Fahrzeuges hatte liegen lassen.