Baby Sussex’ Namen wird heftig diskutiert

Zu kurz, zu modern, zu amerikanisch: Der Name des frischgebackenen Prinzen, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, kommt nicht bei allen gut an. «Ich finde, Archibald wäre besser gewesen», sagt ein Mann, der sich gerade in Windsor befindet. Archie ist eine Abkürzung von Archibald.

Der Name kommt aus dem Altdeutschen (ursprünglich Erkenbald) und setzt sich aus «erchan» (vornehm) und «bald» (kühn, mutig) zusammen. Harrison bedeutet Son of Harry (Harrys Sohn), was offensichtlich ziemlich passend gewählt wurde. Mountbatten-Windsor ist ein Nachname, den Royals benutzen.

Wie die Leute sonst noch auf den Namen des Royals reagierten, siehst du im Video:

(nm)