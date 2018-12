Babyboom am Kantonsspital St.Gallen

«In den letzten Jahren lässt sich in der ganzen Schweiz der Trend feststellen, dass Frauen mehr Kinder haben», sagt Philip Lutz, Sprecher des Kantonsspital St.Gallen. «Dies zeigt sich nun auch in der Ostschweiz.»

Das Kantonsspital St.Gallen führt erst seit 1960 eine Geburtenstatistik und erfasst somit lediglich die letzten fünf Jahre der Babyboomer-Zeit, die von 1945 bis 1965 dauerte. Wie es jetzt aussieht, dürfte das Jahr 2018 das geburtenreichste Jahr seit 1964 werden, wie das Kantonsspital St.Gallen schreibt.

In der Geburtshilfe der Frauenklinik des Kantonsspitals St.Gallen haben bis zum 26. Dezember 2095 Kinder (1083 Knaben und 1012 Mädchen) das Licht der Welt erblickt. In den restlichen fünf Tagen bis Ende Jahr dürften nochmals etwa 20 Neugeborene hinzukommen, somit rechnet das Kantonsspital für dieses Jahr mit rund 2115 Babys.

Damit steht schon jetzt fest, dass am KSSG in diesem Jahr mehr Kinder als in den sogenannten Babyboomer-Jahren geboren wurden (1963: 2032, 1964: 2086, 1965: 1972).

«Mit dieser hohen Zahl haben wir nicht gerechnet», sagt Lutz. Im 2017 verzeichnete man am KSSG mit 1988 Neugeborene von 1920 Müttern weit weniger Geburten.

