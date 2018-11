Backstreet-Boys-Konzert fast ausverkauft

Zuerst gelangte man in die Warteschleife, dort musste einige Minuten ausgeharrt werden. Stehplatztickets waren kurz nach 10 Uhr bereits nur noch einzelne verfügbar und auch bei den Sitzplatztickets brauchte man schnelle Finger, um sich noch zwei Plätze nebeneinander zu sichern.

Zwischen 97 Franken (Stehplatzticket) und über 970 Franken (Circle Package) muss für ein Ticket der Boygroup ausgegeben werden. Aktuell gibt es noch sehr wenige Einzelplätze, die gekauft werden können, Plätze nebeneinander gibt es nicht mehr und auch die Stehplatztickets sind ausgebucht.

Die Backstreet Boys machen im Rahmen ihrer «DNA»-Welttournee am 21. Juni 2019 Halt im Zürcher Hallenstadion. Die Backstreet Boys waren vor drei Jahren schon einmal in der Schweiz, damals am Moon and Stars in Locarno.

(red.)