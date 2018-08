Bacsinszky kommt weiter nicht auf Touren

Musste sich auch in New Haven früh aus dem Turnier verabschieden: Timea Bacsinszky © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Timea Bacsinszky bleibt in diesem Jahr auf WTA Stufe ohne Sieg. Die Waadtländerin scheitert auch am Hartplatzturnier in New Haven in der 1. Runde. Bacsinszky unterlag in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut Monica Puig (WTA 73) aus Puerto Rico 5:7, 1:6.