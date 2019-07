Beim Aufschlag eine schmerzhafte Entzündung zugezogen: Timea Bacsinszky kann nicht zum WTA-Turnier in Palermo antreten © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Timea Bacsinszky muss ihre Teilnahme beim WTA-Turnier in Palermo, das am Montag beginnt, absagen. Die Nummer 84 der Welt, die beim Heimturnier in Lausanne in der 1. Runde ausschied, leidet an einer Entzündung.