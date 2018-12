Bacsinszky und Vögele starten mit Niederlagen in die Saison

Für Timea Bacsinszky begann die neue Saison mit einer Niederlage, in Shenzhen verlor sie gegen Maria Scharapowa in zwei Sätzen © KEYSTONE/FR170574 AP/KEVIN HAGEN

Timea Bacsinszky und Stefanie Vögele misslingt der Auftakt in die Saison. Während die Lausannerin in der Startrunde von Shenzhen scheitert, scheidet Vögele in der 1. Runde in Auckland aus.Bacsinszky (WTA 191) zog im chinesischen Shenzhen gegen die Russin Maria Scharapowa (WTA 29) den Kürzeren.