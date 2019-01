Bad Taste Party on Ice

Am Samstag, 26. Januar 2019, veranstaltet FM1 die erste Bad Taste Party auf dem Eisfeld. Ab 18.00 Uhr startet die Party mit den besten Hits vom DJ. Je bunter, desto besser!Was wären die 90er Jahre ohne hässliche Retro-Skianzüge? Auch die übergrossen Pyjamahosen von Grosi, Papis Flanellhemd und die BlingBling-Kette deines Bruders sind gefragt. Beweise den schlechtesten Geschmack und tanze noch ein letztes Mal in Schlittschuhen auf dem Eis. Neben den schrillen Anzügen und Kleider gibt es am Plaza des Sankt Galler Eiszaubers die Möglichkeit, sich mit warmen Getränken, Softgetränken und Essen einzudecken.