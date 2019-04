Bademeister müssen Algen bekämpfen

Die sonnigen Frühlingstage verleiten manchen Hartgesottenen bereits im April, sich in einer «Badi» abzukühlen. Diese müssen sich aber noch gedulden, da die Bademeister derzeit Schwerarbeit zu verrichten haben. Mit Kärchern bekämpfen sie wild wuchernde Algen, die ihnen die milden und überdurchschnittlich warmen Temperaturen im Herbst und Winter eingebrockt haben.

Enten schwimmen im Freibad

In gut einem Monat müssen sich die Freibäder wieder von ihrer besten Seite zeigen und die grünen Wasserpflanzen entfernt sein. Bademeister Thomas Kroll vom Freibad Rheinau in Buchs sieht die Situation aber gelassen, unterscheidet sie sich doch nicht wesentlich von anderen Jahren. «Da die eiskalten Temperaturen den Bodenbelag aufsprengen würden, müssen wir über den Winter Wasser in den Becken lassen. Zudem schützt ein volles Becken vor Tieren oder Menschen, die den Badiboden beschädigen könnten», erklärt der Bademeister, der schon seit zwölf Jahren die Putzarbeit übernimmt. Gegen schwimmendes Gefieder hat Kroll aber nichts. «Wegen des grünen Wassers verwechseln manchmal Enten das Freibad mit einem Teich», sagt der altgediente Bademeister schmunzelnd.

Algen von Hand wegschrubben

Die Reinigungsarbeiten verlaufen nach einem ausgeklügelten System. «Das Wasser wird Zentimeter um Zentimeter abgepumpt, damit die Algen-Ablagerungen am Beckenrand nicht eintrocknen und sich durch die Sonneneinstrahlung in die Beckenwand einbrennen», sagt Thomas Kroll. Sind alle Algen beseitigt, werde ebenfalls von Hand ein starker Entfetter angebracht. Nach einer Woche Schwerarbeit glänzen alle Buchser Badebecken nach dem warmen Winter wieder schneeweiss.

Auch in den kommenden Jahren wird diese Arbeit auf Bademeister Kroll und seine Kollegen in den anderen Ostschweizer Badis warten, sollte sich an den immer wärmeren Temperaturen in unserer Region nichts ändern.