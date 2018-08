Sonnenbadende am ersten Sandstrand am Tiber in Rom. © Keystone/AP/GREGORIO BORGIA

Wer in Rom zu Hause bleibt und nicht bis ans Meer fahren will, der kann jetzt das Flussufer Lungotevere geniessen. Unweit der Brücke Marconi hat die Gemeinde Rom den ersten Sandstrand am Tiber eingeweiht.