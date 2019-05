Bär im östlichen Berner Oberland unterwegs

Im Gental, einem Seitental des Gadmertals, hat ein Wildhüter Bärenspuren im Schnee gesichtet. © Swisstopo

Im Gental bei Innertkirchen BE hat ein Wildhüter kürzlich im Schnee Bärenspuren gefunden. Damit ist das Wappentier des Kantons Bern wieder in heimischen Gefilden unterwegs, wie der Kanton am Mittwoch über Twitter vermeldete.