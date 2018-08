Bärenstarker Besuch im Puschlav

Geplünderte Bienenstöcke, Tatzenabdrücke und Meldungen von Sichtungen – im Puschlav ist ein Bär zu Gast. Der Braunbär war schon im Juni in dieser Gegend unterwegs und seit anfangs August wieder zurück. Erste Anzeichen für einen Bärenbesuch waren geplünderte Bienenstöcke in Brusio.

«Wahrscheinlich kommt der Bär vom Veltlin her. Da wurden ebenfalls Bienenstöcke zerstört», sagt der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint. Der Bär habe sich auf Honig spezialisiert, was ihm zu Gute kommt. «Solange er keine Tiere reisst, sind wir von der Abschussfreigabe weit entfernt», so Arquint. Zurzeit geht von dem Braunbären auch keine Gefahr gegenüber Menschen aus.

