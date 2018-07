Die Intercityzüge IC 51 wurden zwischen Grenchen und Delsberg gestrichen. Betroffene Fahrgäste, die von Biel nach Basel sowie in umgekehrter Richtung reisen wollten, mussten einen Umweg via Olten in Kauf nehmen.

Zwischen Moutier und Delsberg fuhren Ersatzbusse. Laut SBB war das vierbeinige Verkehrshindernis um 11.30 Uhr beseitigt; danach fuhren die Züge wieder nach Fahrplan.

(SDA)