Bahnhofstrassen-Geschäfte sind brüskiert

«Es erstaunt mich, dass die Entscheidung plötzlich kam und nicht vorab mit den betroffenen Geschäften das Gespräch gesucht wurde», sagt Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen. Die Geschäfte an der Bahnhofstrasse, zu denen unter anderem das Restaurant Seeger, der Transa und die Migros Bank gehören, erfuhren durch einen Artikel im «Tagblatt», dass die Parkplätze vor ihrer Haustüre im Dezember mit dem Fahrplanwechsel aufgehoben werden.

Eine Autobahn für den ÖV

Die Geschäfte an der Bahnhofstrasse fürchten einen Rückgang der Kundinnen und Kunden durch die Aufhebung der Parkplätze. «Ich beobachte oft, dass Leute ihr Auto auf der Strasse parkieren, um kurz in ein Geschäft zu gehen», sagt Rebecca Peters, Inhaberin von Chrisway Travel an der Bahnhofstrasse. Vernünftige Alternativen wie das Parkhaus im Rathaus sind relativ weit weg oder oft besetzt.

«Wird die Bahnhofstrasse zukünftig nur noch von Bussen und Postautos befahren, befürchte ich eine Autobahn für den ÖV, die für Fussgänger unattraktiv wirkt», sagt Peters. Sie fordert, dass die Bahnhofstrasse trotz der Aufhebung der Parkplätze attraktiv bleibt, «beispielsweise mit einer Begegnungszone für Fussgänger, so wie es eine an der Poststrasse gibt».

«Suchen das Gespräch mit der Stadt»

Sowohl die Geschäfte an der Bahnhofstrasse, als auch Pro City werden das Gespräch mit der Stadt suchen. «Was uns stört, ist dass der Entscheid der Stadt publik wurde, ohne dass Gespräche mit dem ansässigen Gewerbe durchgeführt wurden», sagt Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen.

Anfang September gibt es einen runden Tisch mit der Stadt, dann werden die Parkplatzaufhebungen Thema sein. «Möglicherweise findet man im Gespräch eine andere Lösung, beispielsweise dass man mit baulichen Massnahmen einige Parkplätze belässt oder nur die Parkplätze auf einer Strassenseite entfernt», sagt Bleuer.

Migros-Bank ohne eigene Parkplätze

Rebecca Peters will bis dahin auch auf Tuchfühlung mit den anderen betroffenen Geschäften gehen. «Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns auszutauschen. Wenn ich Zeit habe, werde ich bei den anderen Geschäften vorbeigehen, um den Puls zu fühlen.» Zumal sie nicht weiss, ob die anderen Betriebe an der Bahnhofstrasse von der geplanten Aufhebung der Parkplätze etwas gehört haben.

«Wir haben die Information aus den Medien», sagt Urs Aeberli von der Migros Bank an der Bahnhofstrasse. Eigene Kundenparkplätze haben auch sie keine, nähere Parkmöglichkeiten gibt es kaum.

Abwarten, bis UG25 steht

Die involvierten Parteien hatten ausserdem von der Stadt erwartet, dass man mit den Parkplatzaufhebungen in der Stadt, die jüngst auch 51 Parkplätze auf dem Marktplatz betrafen, noch wartet. «Der Bau des neuen Parkhauses UG25 wird noch mindestens ein Jahr dauern, bis dahin hätte man mit den Parkplatzaufhebungen warten können», sagt Rebecca Peters. Zumal noch nicht sicher sei, wann das UG25 fertiggestellt wird. Dieser Meinung ist auch Ralph Bleuer. «Für die 27 Parkplätze an der Bahnhofstrasse gibt es bis zur Eröffnung des neuen Parkhauses keinen Ersatz.»

Einspruch ist eine Alternative

Führen die Gespräche mit der Stadt nicht auf einen grünen Zweig, müssen sich die umliegenden Geschäftinhaber überlegen, Einsprache einzureichen. Allerdings wissen die diese momentan noch nicht, welche Möglichkeiten sie dazu haben. «Wir wurden von der Stadt nicht über allfällige Einsprachemöglichkeiten informiert und zweifeln auch, ob wir überhaupt eine rechtliche Einsprachemöglichkeit hätten», sagt Urs Aeberli von der Migros Bank. Rebecca Peters weiss zwar um die Möglichkeit, ob sie diese ergreifen wird, kann sie noch nicht sagen. «Wir werden sehen, was die Gespräche mit den involvierten Parteien in den kommenden Wochen ergeben.»

Aufhebung wegen Appenzeller Bahn

Der Stadtrat hat auf eine Anfrage vom Tagblatt die Aufhebung der Parkplätze an der Bahnhofstrasse bekanntgegeben. Die Parkplätze an der Bahnhofstrasse sollen schon bis zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember nicht mehr zur Verfügung stehen. Wegen falsch parkierter Fahrzeuge bleiben Züge der Appenzeller Bahn regelmässig an der Bahnhofstrasse stecken. Die Fraktion von Grünen und Jungen Grünen hat deshalb Ende Mai dieses Jahres einen Vorstoss eingereicht, auf den der Stadtrat nun reagiert.