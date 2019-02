Mehrere Züge von St.Gallen in Richtung Gossau fallen wegen eines Personenunfalls aus. Betroffen sind die Strecken St.Gallen nach Zürich HB und St.Gallen nach Gossau. Zwischen Gossau und St.Gallen ist der Bahnverkehr in beide Richtungen unterbrochen. «Es fahren jeweils drei Ersatzbusse in beide Richtungen», sagt Jürg Grob, Mediensprecher der SBB.

Reisende, die nach Zürich wollen, können via Uznach und Rapperswil an ihr Ziel kommen. Der Unterbruch dauert voraussichtlich bis 21 Uhr an.

(red.)