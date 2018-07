Bald hängt die Säntisfahne wieder am Berg

Wer die Fahne bereits live und aus nächster Nähe betrachten konnte, weiss wie imposant das riesige Stück Stoff am Felsen des Säntis thront – und doch scheint sie fast ein wenig verloren in der massigen Berglandschaft. Wer sie noch nicht live betrachten konnte, hat dieses Jahr noch einmal eine Chance – trotz Zerreissen in den vergangenen Jahren wird die Fahne auch dieses Jahr wieder am Felsen montiert.

Stolze 700 kg Gesamtgewicht wiegt das grosse Stück Schweiz und das auf einer Grösse von 6400 Quadratmetern. Die Fahne aus Heissluftballon-Stoff des letzten Jahres wurde in den Ateliers der Heimgartner Fahnen AG geflickt und wieder auf Vordermann gebracht.

Es war das Wetter, das die Fahne in den vergangenen zwei Jahren zum Zerreissen brachte. Wind und Regen setzten der Fahne zu, die starken Böen letztes Jahr zerrissen den Stoff. Dieses Jahr sieht das Wetter aber voraussichtlich gut aus. Für den Nationalfeiertag wird Sonne und 30 Grad vorausgesagt.

Anfangs nächste Woche wird die Fahne laut Veranstalter von der Schwägalp auf den Säntis transportiert, wo sie am 31. Juli um 10:00 Uhr ausgerollt wird. In der Schwägalp liegt die Fahne aber bereits schon seit Monatsbeginn.

Vom einzelnen Stoffetzen bis zum Entrollen am Fels: im Video siehst du die ganze Geschichte zur Säntisfahne:

(red.)