Bald Vier-Tage-Woche in Neuseeland?

Noch ist die vier-Tage-Woche in der Testphase. © iStock

Ein neuseeländisches Unternehmen will nach einem erfolgreichen achtwöchigen Test die Vier-Tage-Woche für seine Mitarbeiter dauerhaft einführen. “Die Produktivität stieg geringfügig an, der Stresslevel sank”, sagte der Geschäftsführer der Fondsgesellschaft Perpetual Guardian, Andrew Barnes, am Mittwoch einem Rundfunksender.