Balotelli bei Marseille treffsicher

Mario Balotelli hat bei Marseille derzeit allen Grund zu jubeln © KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Mario Balotelli präsentiert sich bei Olympique Marseille seit seinem Wechsel in der Winterpause in formidabler Verfassung. Der 28-jährige Italiener erzielte in der 25. Runde der Ligue 1 beim 2:0-Heimsieg gegen Amiens im vierten Einsatz für Marseille den dritten Treffer für seinen neuen Klub.