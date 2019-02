Bangladesch will Grenze zu Myanmar schliessen

Die US-Schauspielerin und Regisseurin Angelina Jolie machte sich in einem Flüchtlingslager in Bangladesch ein Bild von der Lage der Flüchtlinge. © KEYSTONE/AP

Nach der Ankunft buddhistischer Flüchtlinge aus Myanmar will Bangladesch seine Grenze zum östlichen Nachbarland schliessen. Das sagte Aussenminister A.K. Abdul Momen am Mittwoch nach einem Treffen mit der US-Schauspielerin Angelina Jolie in Dhaka.