Banksys Brexit-Bild übermalt

Dieses Bild von Graffitikünstler Banksy in der südenglischen Stadt Dover ist offenbar verschwunden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM

Ein meterhohes Wandgemälde des mysteriösen britischen Graffiti-Künstlers Banksy zum Brexit in der südenglischen Hafenstadt Dover ist nicht mehr zu sehen. An der Hauswand in der Nähe des Fährterminals war ein Gerüst aufgebaut, wie Fotos am Montag zeigten.