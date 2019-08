Baoshida Swissmetal ist gerettet

Das Werk von Swissmetal in Reconvilier (im Vordergrund) prägt das Ortsbild dieses bernjurassischen Dorfes. (Archivbild) © KEYSTONE/LAURENT DARBELLAY

Die Firma Baoshida Swissmetal mit Werken in Reconvilier BE und Dornach SO wird wieder schweizerisch: Die kürzlich in Genf gegründete Firma Swissmetal Industries kauft die Aktiven von Baoshida und führt die Aktivitäten weiter. 160 Arbeitsplätze sind gesichert.