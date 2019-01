Barcelona gewinnt gegen Girona

Lionel Messi und Jordi Alba bejubeln den 2:0-Sieg des FC Barcelona in Girona © KEYSTONE/EPA EFE/ANDREU DALMAU

Der FC Barcelona wahrt in Spanien den Vorsprung von fünf Punkten auf Verfolger Atlético Madrid dank dem 2:0-Auswärtssieg gegen Girona. Es ist der achte Erfolg in Serie in der Meisterschaft.