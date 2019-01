Geht Boateng zu Barcelona?

Sassuolos Mittelfeldmann Kevin-Prince Boateng soll Barcelonas Trainer Ernesto Valverde zusätzliche Optionen bieten © KEYSTONE/EPA ANSA/MATTEO BAZZI

Der FC Barcelona steht vor der Verpflichtung von Kevin-Prince Boateng. Der Deutsch-Ghanaer, der noch bei Sassuolo in Italien unter Vertrag steht, kündigt seinen Wechsel selbst an. «Barça, ich komme!», sagte Boateng am Montag dem Sender Sky Sport Italia.