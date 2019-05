Barnetta: Ein Abschied unter Tränen

Emotionaler Moment: «Quillo» umarmt seine Eltern im Zürcher Letzigrund. © TVO

Jetzt ist definitiv Schluss: Tranquillo Barnetta (34) lief am Samstagabend in Zürich ein letztes Mal für den FC St.Gallen auf. Nach dem Wechselbad der Gefühle in den letzten Tagen benötige er nun erst einmal Abstand, sagt er im Interview.