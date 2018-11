Barry Callebaut liefert in Indonesien mehr Schokolade an Keksfabrik

Mit dem Beginn der Lieferungen des zusätzlichen Volumens wird per Mitte 2019 gerechnet, wie Barry Callebaut am Dienstag mitteilte. Da der Vertrag langfristig ausgelegt ist, wird Barry Callebaut auf dem Gelände der Keksfabrik von Garudafood eine «Fabrik in der Fabrik» bauen und dafür 2,8 Millionen Franken investieren.

Darüber hinaus sind weitere gemeinsame Aktivitäten im Bereich der Innovation geplant. Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2015 zusammen. Für den Standort in Gresik von Garudafood produziert Barry Callebaut über 10’000 Tonnen Compound-Schokolade.

(SDA)