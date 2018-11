Basel gleicht in Luzern in extremis aus

Pascal Schürpf brachte Luzern früh in Führung © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Der FC Basel sichert sich in der 15. Runde der Super League dank einem Tor in der Nachspielzeit einen Punkt in Luzern. Sion und die Grasshoppers kommen zu wichtigen Siegen.Die Young Boys, die am Samstag gegen Lugano 1:0 gewonnen haben, führen die Tabelle nun mit 16 Punkten Vorsprung an.