Basel macht Schwimmer zu Werbebotschaftern

Mit dieser Perspektive kann man sich in Basel ab sofort beim Schwimmen im Rhein ablichten lassen und gleich im Internet zeigen. © Basel Tourismus

Wer in Basel im Rhein schwimmen geht, kann sich in den kommenden drei Wochen selber zum Internet-Werbebotschafter machen: Eine neuartige Kamera, am Musikfloss oberhalb der Mittleren Brücke befestigt, löst aus, wenn man winkt.