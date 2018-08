Basel-Stadt führt elektronische Patientendossiers ab sofort ein

Das Bundesamt für Gesundheit hatte im vergangenen September einen breiten Systemtest mit elektronischen Patientendossiers (EPD) mit über 70 IT-Fachleuten durchgeführt. © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

In Basel ist der Startschuss für elektronische Patientendossiers (EPD) in der Deutschschweiz gefallen: Der Stadtkanton hat am Mittwoch sein System offiziell eingeführt. Patienten können ein EPD erstellen lassen, um ihre Gesundheitsdaten besser greifbar zu machen.