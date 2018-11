Basel-Stadt weiht ersten fixen Standplatz für Fahrende ein

Tafel mit Benutzungsregeln am Eingang des ersten fest eingerichteten Fahrenden-Standplatzes von Basel-Stadt. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Ab Samstag können sich bis zu 10 Fahrenden-Familien in Basel auf einem fixen Standplatz einmieten. Am Donnerstag wurde der erste fest eingerichtete solche Platz am Stadtrand eingeweiht. Bisher standen in Basel nur simple provisorische Plätze bereit.