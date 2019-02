Polizei-Grosseinsatz wegen vermisstem Mann in Buckten BL

In Buckten BL ist zurzeit ein Polizei-Grosseinsatz im Gang. Zum Grund macht die Polizei keine Angaben. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

In der Oberbaselbieter Gemeinde Buckten ist es am Freitag zu einem Grosseinsatz der Polizei gekommen. Grund war ein als vermisst gemeldeter Mann. Als die Polizei auftauchte, nahm er sich das Leben.Als vermisst gemeldet worden war der 60-Jährige an Freitag um 11 Uhr.