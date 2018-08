Nichts mit Fliegen: Serey Die reist nicht zum Europa-League-Spiel bei Vitesse © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Basels Geoffroy Serey Die zieht sich am Samstag in der Schlussphase des Super-League-Spiels gegen die Grasshoppers (4:2) einen Muskelfaserriss am rechten Oberschenkel zu.