Muba öffnet zum letzten Mal

Unter dem Titel "Bauen für Europa" stellen 1993 die SBB das Projekt Alptransit in einer ganzen Halle Schweizer Mustermesse in Basel vor. (Archivbild) © KEYSTONE/MICHAEL KUPFERSCHMIDT

Zum 103. und letzten Mal öffnet die Muba am Freitag in Basel ihre Tore. An der Dernière der ältesten Publikumsmesse der Schweiz sind 605 Aussteller mit dabei, 16 weniger als 2018.