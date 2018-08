Basler Nachrichtenportal barfi.ch stellt Betrieb ein

Die bunten Kacheln waren das Markenzeichen von barfi.ch. Jetzt stellt das Basler Online-Portal seinen Betrieb ein - die Kassen sind leer. (Bild: Screenshot) © Keystone

Das Basler Nachrichtenportal barfi.ch ist am Ende. Der Betrieb müsse an diesem Wochenende eingestellt werden, hiess es am Samstag auf der Website des Portals, das 2015 ins Netz gegangen war.