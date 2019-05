Basler und Thuner Fans fiebern in Bern dem Cupfinal entgegen

Singend ziehen sie am Bahnhof Bern vorbei: Fans des FC Basel auf dem Weg an den Cupfinal im Stade de Suisse. © Christian Zingg / Keystone-SDA

Tausende Fussballfans aus Basel und Thun verbringen den (heutigen) Sonntag in Bern. Ihre Mannschaften bestreiten ab 14.00 Uhr im Stade de Suisse den Cupfinal.Viele Anhänger des FC Basel trafen schon nach 9 Uhr mit dem Zug in Bern ein. Singend zogen die Hundertschaften am Bahnhof vorbei.