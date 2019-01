«Landwirtschaft ist keine Nebensache»

Die Wirtschaft kanzle die Landwirtschaft gerne als unbedeutende Nebensache ab, sagte Francis Egger, Leiter Departement Wirtschaft, Bildung und Internationales beim Bauernverband, laut Redetext am Donnerstag auf einem Hof in Hergiswil bei Willisau LU vor den Medien. Denn gemäss offizieller Statistik trage die Urproduktion 0,6 Prozent zum Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz bei.

«Es gibt nichts schönzureden», so Egger. Mit der Landwirtschaft lasse sich nicht das grosse Geld verdienen. Doch die Bauern seien überzeugt: Das BIP sei total ungeeignet, die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft effektiv zu messen.

Die urbanen Zentren und die wertschöpfungsstarken Branchen überdeckten die Tatsache, dass es auch sehr ländliche Gebiete gebe, deren Gedeihen stark mit der Landwirtschaft verbunden sei, schreibt der SBV. Die Bauernfamilien gäben jährlich rund 6,3 Milliarden Franken aus, die fast eins zu eins im lokalen Gewerbe landeten.

Auf der anderen Seite produziere die Landwirtschaft jährlich Lebensmittelrohstoffe und Lebensmittel im Wert von rund 10 Milliarden Franken.

Die Branche sichere mit rund 300’000 Stellen zudem acht Prozent aller Arbeitsplätze in der Schweiz und in der Landgemeinde Hergiswil bei Willisau gar mehr als 40 Prozent, so der Bauernverband. Die Landwirtschaft und die Bauernfamilien seien eine tragende Stütze der lokalen Wirtschaft, der örtlichen Infrastruktur und des Dorflebens.

Doch die Landwirtschaft erzeuge nicht nur Lebensmittel, sondern erbringe auch gemeinwirtschaftliche Leistungen, schreibt der SBV und nennt Landschaftspflege, Förderung der Biodiversität oder die Belebung des ländlichen Raums als Beispiele.

«Ohne Landwirtschaft wäre die Schweiz ein grosses Waldgebiet», liess sich der Freiburger FDP-Nationalrat und SBV-Direktor Jacques Bourgeois zitieren.

Für den St. Galler CVP-Nationalrat und Bauernverbandspräsidenten Markus Ritter steht fest: «Wir stehen vor wichtigen politischen Entscheidungen.» Diese bestimmten, in wie weit die Schweizer in Zukunft einheimische Produkte konsumierten und wie wichtig die Schweizer Landwirtschaft in der Wirtschaft von morgen sein würden.

Es gehe dabei aber nicht nur um das BIP und das Niveau der Nahrungsmittelproduktion, sagte Ritter. Es gehe auch um Leistungen, die am Markt keinen Preis, aber sehr wohl einen Wert hätten. «Die Landwirtschaft ist mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint.»

(SDA)