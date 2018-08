Baufahrzeug im Elbtunnel in Brand geraten

Ein Feuerwehrschlauch liegt in der ersten Röhre im Elbtunnel. Am Donnerstagabend ist bei Wartungsarbeiten im Elbtunnel ein Baufahrzeug mit Bitumen und Gasflaschen in Brand geraten. © Keystone/DPA/BODO MARKS

Ein mit Gasflaschen und Bitumen beladenes Baufahrzeug ist im Hamburger Elbtunnel in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich nach Feuerwehrangaben am Donnerstagabend in einer zu dem Zeitpunkt für den Verkehr gesperrten Tunnelröhre.