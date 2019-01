Baumsturzgefahr in St.Galler Wälder

Wegen des Sturmtief Florenz kommt es am Sonntag zu starken Regengüssen und heftigen Schneegefällen. In den Bergen schneit es besonders kräftig. Der Niederschlag hält bis am Montag an. Im Appenzell ist die Strecke zwischen Wasserau und Weissbad wegen des starken Windes gesperrt.

Durch die wärmeren Temperaturen und den erneuten Niederschlag in Form von Regen aber auch nassem Schnee, könnten Bäume unter der Last des Schnees von vergangener Woche umstürzen. Ebenso könnten Äste abbrechen. Die Stadtpolizei St.Gallen empfiehlt deshalb, Wälder zu meiden und sich nicht unter Bäumen aufzuhalten.

(Stapo SG, red.)