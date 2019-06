Bayer bleibt bei Glyphosat

Bayer hält an der Produktion von Glyphosat fest, will aber zugleich Milliarden in die Entwicklung von Alternativen investieren. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Bayer hält an der Produktion des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat fest, will aber zugleich Milliarden in die Entwicklung von Alternativen investieren.