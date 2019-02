Bayern für einmal nur Underdog

42:7. Die Tor-Bilanz im Anfield ist für deutsche Mannschaften vernichtend. Es gab überhaupt noch gar keinen Sieg bei Liverpool. Im Champions-League-Achtelfinal versucht es am Dienstagabend Bayern München. In der Bundesliga hat der Rekordmeister wieder den Tritt gefunden, Liverpool lief es zuletzt in der Premier League nicht mehr wie gewünscht. Hier gibt es den Liveticker zur Partie: